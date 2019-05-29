根據教育部調查，102-106學年，國小學童過重及肥胖率由30.4％降低至27.6％，國中則由29.8％降低至29.5％，國中小學生體重過重的現象稍微減緩。教育部推出「85210」的健康成長密碼，共同守護學童健康。

兒童肥胖對其成長的骨骼肌肉、呼吸、內分泌等都有影響，且會增加罹患慢性疾病，如心血管疾病、糖尿病及某些癌症的風險。

教育部國教署為提升學童的健康體位，委託台北醫學大學營養專業團隊辦理「校園健康體位輔導與推廣計畫」，推動策略包括校園健康體位促進、減少含糖飲料攝取等措施，在學校老師努力推動下，國中小學童肥胖狀況已經有所改善。

「校園健康體位輔導與推廣計畫」主持人台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻說，在校園推動健康體位，流傳有一句「520」，就是指老師及學童們在校園中5天的努力成果，到了周六日兩天就歸0。說出了家庭環境對學生健康行為的影響，以及教育現場老師們的心情。

隨著夏季的腳步接近，消暑的冰品及含糖飲料更為盛行，學童若過量攝取，往往對體位造成不良的影響。謝榮鴻請家長共同守護孩子的健康，避免「520」效應產生，可執行「85210」健康成長密碼，以銜接校園中師生努力的成果，破除「520」魔咒。

「85210」健康成長密碼如何執行呢？「8」是每天睡足8小時，充足的睡眠不只讓學童學習成效佳，也有足夠的生長激素促進健康生長；「5」是每日5蔬果，攝取足量蔬果不僅提供學童成長所需的營養素，也養成學童注重均衡飲食及良好的生活習慣。

「2」是每日觀看3C螢幕時間少於2小時，久坐只動眼球的行為會讓學童喪失「動」能；「1」是每1日運動至少30分鐘，養成動態的生活習慣，吃與動的平衡來促進健康成長；「0」是零糖飲足喝水。

每位過重或肥胖的學童背後都有個致胖的環境，教育部呼籲家長們配合校園師長的叮嚀，檢視孩子致胖的原因，用「85210」的健康成長密碼，共同開啟學童的健康體位。

(中時 )