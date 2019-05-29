台中范姓男子因懷疑女老闆另有交往對象，前年他憤而持刀砍殺她17刀致死，最高法院維持歷審判決，考量范男因情感失落、經濟剝奪感，又缺乏適切情緒抒發及壓力因應管道而犯案，但他犯罪後並非毫無悔意，惡性未達應與世永久隔離程度，將他判處無期徒刑定讞。

判決指出，范男原本是劉姓女子經營的茶坊員工，他擔任掛名的登記負責人，2017年間范男因認為她另有交往對象，且她欲將負責人名義變更為她的兒子，范男於是心生不滿在同年12月20日上午9點多，攜帶預備殺人用的長、短水果刀各1 把，前往茶坊。

范男藏身在茶坊2樓與3樓的樓梯間轉角處，他看到劉女從3樓下樓時，立刻用右手拿出口袋內的短水果刀朝她的腹部猛刺殺1刀，劉女跌坐角落後，他又拿短水果刀猛刺她的胸部15刀、頸部由右往左橫切1刀，造成劉女因出血性休克及呼吸衰竭當場死亡。

歷審考量范男坦承犯行，經鑑定他行凶時精神狀態沒有顯著減低，不符合減刑要件；他手段固屬殘忍，但因沒有犯罪前科，且平日並非暴力相向之人，施以長期監禁加以輔導教化，當可促其深入反省，因此判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )