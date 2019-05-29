李進勇人事同意權案投票 國會上演全武行

立法院昨通過李進勇任中選會主委人事案，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，中選會組織法規定，主委要「超出黨派」，過去十年，馬前總統跟蔡英文總統，提名過人選，通通都是「無黨籍」，但李進勇是「民進黨員」，他憂心中選會變忠選會。

黃暐瀚以「中選會?忠選會?」為題在臉書發文說，昨天看到管媽接受訪問說：「認識李進勇的人都知道，李是六親不認的」。李進勇是不是大公無私，有沒有六親不認，他不知道，但李進勇是民進黨員，去年雲林縣長選舉輸給張麗善，這些他都知道。

黃表示，如果不是輸掉選舉，李進勇還在連任雲林縣長，這樣的他，有辦法成為中選會主委嗎？民進黨就非得讓李進勇來當中選會主委不可？真的就沒有別人了嗎？

他指出，從2009年中選會組織法通過之後，中選會主委的任命，必須交給國會同意。過去這十年，馬前總統跟蔡英文總統，分別提名過「賴浩敏」、「張博雅」、「劉義周」、「陳英鈐」。哪一位是「有黨籍」？通通都是「無黨籍」。

根據中選會組織法第五條規定，「本會依據法律，獨立行使職權。本會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動」，中選會組織法是沒有規定，「曾有」黨籍者，不能擔任主委，關鍵就在這句「超出黨派」的定義，可以看出在上位者，究竟對自我的要求有多高？

(中時電子報)