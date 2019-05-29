購物節期間看電影，有機會抽中豪宅、進口名車、國產房車、電動機車、入住總統套房。（盧金足攝）

台中市府新聞局長吳皇昇表示，十家影城加入首屆台中購物節，還堆出各式優惠。（盧金足攝）

台中拚經濟！首屆台中購物節-十家影城優惠大集合。（盧金足攝）

看一場電影可能會變成千萬豪宅的幸運兒！台中市府新聞局長吳皇昇29日宣布，十家影城加入首屆台中購物節，還堆出各式優惠；經發局長高禩翔強調，現在很多人愛宅在家裡看電影，但沒機會抽中豪宅，出門到電影院看電影，就有機會抽中千萬豪宅、進口名車、國產房車、電動機車、入住總統套房、3C電器產品等獎項，想試試手氣？找時間進入電影院！

市府將於7月10日至8月18日舉辦「台中購物節」，為響應購物節活動，新聞局29日邀請台中市電影院業者，以實際行動參與這項活動，提供各式優惠活動，促成消費者、業者及市府三方互利互惠的合作聯盟，為台中購物節打出更高的知名度。

吳皇昇說，台中市民或來自全世界各國的民眾來台中享受購物節，前往加入台中購物節電影院優惠商店消費時，就可享受超值優惠，參與本活動的電影院業者共計十大影城，包括日日新大戲院、秀泰影城（含文心與站前）、時代影城、華威台中影城、凱擘影城、萬代福影城、新光影城、親親戲院、豐原in89豪華影城、豐源國際影城等多家業者。

「台中目前是全台第二大城，也是第二大電影票房市場，類型電影票房成績甚至是全台第一」，吳皇昇強調，台中是一座影視消費潛力持續成長的城市，暑假電影院業績旺季，業者支購物節，感恩回饋給消費者。

業者提供的優惠項目有票價優惠、套票折扣、購票贈送爆米花、影城周邊商品特價等等，物超所值，能吸引全台民眾至台中市觀影消費，帶動觀影熱潮。

新聞局表示，除了電影院提供的特定優惠活動外，在活動期間內，消費者可下載及登錄「台中購物節App」輸入相關基本資料，即可取得抽獎資格（統一發票登錄請填入發票號碼與消費金額，免用統一發票者需於消費現場掃店家QR Code後輸入消費金額）。

高禩翔說，登錄金額累計滿500元即可得到1組抽獎號碼(滿1000元，可得到2組抽獎序號，以此類推，大筆金額消費單次最高上限可得300組抽獎號碼)，有機會抽中豪宅、進口名車、國產房車、電動機車、入住總統套房、3C電器產品等獎項，看一場電影變成千萬豪宅主人不是夢，而且相關稅賦，市府全部包辦代繳。

(中時 )