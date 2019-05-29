議長沈宗隆表示，「韓國瑜能夠顧我們的肚子當然我們也顧他的佛祖」。（周麗蘭攝）

縣長張麗善答詢表示，「韓國瑜是雲林的女婿，我是雲林的女兒，女婿就像家人一樣，朋友跟家人非常清楚，我支持我的家人。」（周麗蘭攝）

雲林縣議會誠信黨團、民意政團、國民黨團跨黨派25名議員，29日在總質詢中發言力挺韓國瑜參選總統。（周麗蘭攝）

雲林縣議會誠信黨團、民意政團、國民黨團跨黨派25名議員，超過43席的半數，在議長沈宗隆號召下，29日舉行記者會力挺韓國瑜參選總統，沈宗隆表示，現在大家一直抹黑他，自己的女婿自己挺，韓國瑜對庶民有徹底了解，「韓國瑜能夠顧我們的肚子當然我們也顧他的佛祖。」

雲林縣議會三個黨團議員聯合質詢質詢張麗善是否支持韓國瑜選總統？張麗善表示，「韓國瑜是雲林的女婿，我是雲林的女兒，女婿就像家人一樣，朋友跟家人非常清楚，我支持我的家人。」

沈宗隆質詢時表示，他一再強調韓國瑜是雲林女婿人親土親，現在大家一直抹黑韓國瑜，說他一天到晚打麻將，如果全台打麻將的人都投他他一定當選；又有媒體說他一天到晚喝酒，全台喝酒的人如果都投他，是不是也一定高票當選？大家不要繼續抹黑、抹紅。

沈宗隆說，他希望韓國瑜自己要堅強，不要受到一些攻擊就灰心喪志，大家支持他盡心盡力，他的支持者韓粉越來越多，都能夠體諒他。他希望庶民都能夠支持韓國瑜，他對繼承有徹底的了解，讓庶民的經濟改善，俗話說顧肚子才能夠顧佛祖，「韓國瑜能夠顧我們的肚子當然我們也顧他的佛祖」。

張麗善隨後受訪表示，6月1日如果有時間的話，站在雲林鄉親的立場，應該在這個時候給韓國瑜送上最大的溫暖，讓他感受到雲林永遠是他的家，在這個時候他有這個機會，應該要站出力挺他，讓他更有勇氣更有信心、勇往直前、突破很多困境，做到真正符合他所說的「台灣安全人民有錢」，這是大家共同需求的目標。

(中時 )