雖然國際賭盤以及專家全面看好勇士能擊敗暴龍，完成3連霸壯舉，但還是有少部分的人支持暴龍，今日更有媒體撰文報導認為暴龍有3個優勢可以奪得隊史首冠，當中的關鍵人物就是擁有鋼鐵般意志力的里歐納德。

這篇報導中指出暴龍的第一個優勢就是防守相當全面性，尤其是里歐納德、席亞卡、伊巴卡能夠鎖死過去兩屆總冠軍賽MVP得主杜蘭特，甚至里歐納德與席亞卡在面對柯瑞、克雷湯普生的時候，防守上也具有優勢，暴龍在每個位置上都能有效防堵勇士球員。

暴龍的第二個優勢就是杜蘭特能否傷癒歸隊，杜蘭特不僅是前兩季FMVP，本季季後賽同樣是虎虎生風，場均34.2分、5.2籃板、4.9助攻、1.2抄截、1阻攻，投籃命中率51.3%、三分球命中率41.6%，是勇士最強悍的攻擊武器。倘若杜蘭特無法出賽，暴龍就可以減輕不少壓力，反之，暴龍就得面臨苦戰。

暴龍的第三個優勢也是最關鍵地方就是里歐納德的鋼鐵般意志力，他帶領暴龍在1995成軍以來首次殺進總決賽，場均31.2分、8.8籃板、3.8助攻、1.6抄截、50.7%的投籃命中率。他是全聯盟能夠防守對方主力球員，同時又能單場攻下超過30分以上的超級巨星，東區決賽面對「字母哥」阿提托康波，讓對方出手34次只命中12球，三分球7投1中，僅被攻下30分、5助攻，並且發生5次失誤。

(中時電子報)