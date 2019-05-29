招商蛇口東南區域總部近日在漳州開發區招商大廈舉行揭牌儀式，希望為閩南地區台商提供更多服務。招商蛇口公司常務副總經理劉偉指出，誕生於1979年的招商蛇口工業區，從中國第一個對外園區、改革開放的領頭羊，到現在朝著「美好生活的承載者」目標不斷努力。

「招商血脈，蛇口基因 」，招商局位於深圳的蛇口工業區控股股份有限公司（簡稱招商蛇口)，是中國招商局集團(中央直接管理的國有骨幹企業，香港四大中資企業之一)旗下城市綜合開發運營板塊的旗艦企業，是招商局集團在國內重要的核心資產整合及業務協同平台。

招商漳州在創立之初，以打造「第二蛇口」爲目標，歷經27年艱苦開發建設，將漳州開發區從荒涼的小漁村變成初具雛形的濱海新城。近年來，招商局集團對城市與園區綜合開發板塊進行了整合，招商漳州融入招商蛇口。

招商蛇口東南區域的成立，希望深耕漳州、立足漳州，同時要面向台商。今後要走出漳州，爲招商局集團、招商蛇口及招商漳州、漳州開發區，以及在閩南一帶的台商創造更大的價值。

(中時 )