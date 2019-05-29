「台北上海雙城論壇」今年將在上海舉行，北市定調今年主題圍繞於「北北基」與長三角的經濟合作，不過新北市議員今市政總質詢詢問侯友宜時，侯友宜回應「沒聽說」，讓議員質疑雙北斷線，不要被台北市賣了都不知道。

新北市議員戴瑋姍表示，雙城論壇即將舉辦，詢問侯友宜北市是否有找新北合作，侯友宜直言，這是北市跟上海的論壇，「不管我的事」。

戴瑋姍直言「那就糟糕了」，台北市對外說明本次主題是「北北基」與長三角的經濟合作，北北基顧名思義包含新北市，新北竟然毫無所悉，萬一討論內容有損新北利益，要侯友宜注意「不要被人賣了都不知道」。

侯友宜表示，雙北沒有斷線，雙北有合作平台，討論很多包括很多經濟項目，他有看到媒體在報導此事，「媒體說的不一定是真的啊」，確實雙北合作平台沒有提到北市與上海的雙城論壇內容，也沒有談到單一與大陸的關係。

侯友宜說，雙北感情很好，新北市不會被賣掉，他認為柯市長會跟新北討論，可能他臨時起意，雙城論壇目前內容都還沒有，還在討論階段。

(中時 )