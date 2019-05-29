塑料製造廠女員工，被發現遭電梯斷頭，遺體被載往三樓。(翻攝rewariyasat)

用手機還是要注意週遭安全。印度一名在塑膠工廠上班的女子，在搭貨梯時使用手機，疑似因耳機線被電梯柵門纏住，導致她將頭伸出電梯外，隨後頭慘遭上升的電梯斬首，當場慘死。

據英國《鏡報》報導，本月28日印度北方邦警方表示，巴羅達市的一家塑料製造廠發生電梯事故，48歲的蘇希拉·維許沃卡爾瑪（Sushila Vishwakarma）乘坐電梯上三樓時，疑似頭被電梯門卡住，當場被上升的電梯斬首，遺體被載到三樓，而頭顱在一樓被發現。

警方調查人員向《印度快報》表示，「發生事故的電梯非一般客梯，是專門用來運送貨物沒有屋頂的簡易柵欄貨梯」，初步調查後推測，蘇希拉當時應正戴耳機使用手機，心不在焉，疑似因耳機線被柵門纏住，當她把頭伸出電梯外的時電梯開始上升，才造成此次悲劇。

警方認定這是一起意外死亡案件，之後也將對貨梯進行安全檢查，了解事發時電梯是否發生故障。

(中時電子報)