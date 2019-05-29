陸媒報導稱，由於貿易戰的影響，大陸學生正繞開美國。許多人選擇赴英國、加拿大和澳洲留學。相關人士表示，貿易戰讓大陸學生更難申請美國大學，畢業後也難在美找到工作，尤其是在高科技行業。此外大陸遊客赴美旅遊熱潮降溫，人數減少5.7％。分析認為，美陸貿易摩擦是遊客減少的原因之一。

港媒表示，留學匯款公司易思匯稱，在2018年川普政府對大陸產品加徵關稅後，計劃赴美國留學的大陸學生人數減少了，因為他們擔心可能無法獲得簽證。易思匯執行官高宇同表示，大陸學生選擇非美國大學已成為一種趨勢。在新增匯款和學生興趣方面占據最大份額的國家是英國、加拿大和澳洲。

報道指出，大陸教育咨詢機構啟德教育集團發布的《2019中國學生留學意向調查報告》顯示，20.14％的受訪者選擇英國作為首選留學目的地，選擇美國比例為17.05％。其他受歡迎的留學目的地包括，英語國家中的加拿大和澳洲，歐洲的德國和法國，亞洲的日本和韓國，以及香港。

相關人士稱指出，16歲的女兒已經為赴海外學習計算機準備了兩年時間，但貿易戰讓大陸學生更難申請美國大學，畢業後也更難在美國找到工作，尤其是在高科技行業。

此外自2018年夏天以來，機器人、航空、工程和高科技制造領域的大陸學生面臨更加嚴格的簽證控制。至少有100名中國學生——包括英國科學雜志《自然》評出的10名最具影響力的科學家中的一名——的赴美簽證被延遲發放。

報道稱，川普政府取消了歐巴馬政府給予大陸公民5年學生簽證的政策。2018年6月，美國國務院一名高級官員在參議院聽證會上證實，一些被視為敏感的高科技領域的大陸學生還可能面臨美國大使館和領事館的額外審查。

另據美聯社報道，在經過10多年的快速增長後，大陸的赴美旅遊熱潮正在降溫。2018年，大陸赴美旅遊人數減少5.7％至290萬人次。分析認為，美國和大陸之間的摩擦是遊客減少的原因之一。

(中時 )