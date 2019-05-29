民進黨蘇系前中執委蔡憲浩登報刊登公開信，建議中執委表決，徵召蔡英文總統選連任；賴清德行動辦公室發言人李退之今上午表示，賴院長方面再度重申，民進黨初選的辦法已經公告而且也經過雙方登記切結，不應該有所變動。他強調，初選的登記文件裡面有包含制式的切結書。

此外，民進黨立委賴系中執委林俊憲上午受訪表示，納入手機民調50％是底線。

民進黨下午召開中執會討論總統初選相關事宜，雙方人馬相繼喊話；李退之說，賴院長上週三所提出的贏的策略，就是在已經公告的黨內初選辦法架構下，尊重蔡總統同時也納入雙方需求精神的一個可以向前推進的方案，希望黨內同志先進以及蔡總統方面，能夠以開放的態度來思考並接納此一方案。

他說，民進黨的初選制度，是民進黨黨寶貴的民主資產，已經公告的初選辦法，更從未有初選進行中而去改變的惡例。制度建立可能需要一、二十年，要破壞它只要幾分鐘！再次懇請黨內先進同志能夠珍惜、寶貝的民進黨。

(中時 )