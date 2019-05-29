美國外交學者網站報導稱，5月31日亞洲最重要的安全峰會—「2019年香格里拉對話會」將在新加坡拉開帷幕。此次將以官員和學者在各種安全問題上的觀點為主要內容，但考慮到不斷加劇的「陸美競爭」近幾周受到的地區和國際關註，這個話題預計將占據這次對話會的頭條。

報導稱，香會上反覆出現的焦點往往是「陸美關系」的狀態，人們常常老生常談地將這兩個國家之間的關系，稱為全世界最重要的雙邊關系。2019年尤其如此，在香會舉行之際，加劇的陸美競爭將成為與會者和觀察人士關註的焦點。在過去一年裏，不斷加劇的陸美關系緊張已經逐漸具體化，它現在越來越像是一場更長期的陸美競爭。

報導指出，2019年的香會將聚焦這個問題的各個方面。大陸將派國防部長參加此次對話會，這是近十年來的首次；美國代理國防部長沙納漢預計將進一步概述美國「自由開放的印度洋-太平洋戰略」的防務問題。這會在未來幾天令陸美關系的動態成為焦點。

此外，陸美競爭可能還會籠罩本屆香會的其他方面。與往屆對話會一樣，該地區其他國家的發言，以及它們對他國所提問題的回答將值得關註，人們可以據此判斷它們如何評估陸美競爭的變量。

報導認為，陸美競爭可能也會影響本屆香會的其他會議，包括關於朝鮮半島安全和亞洲安全秩序演變的全體會議，以及同時舉行的各種特別會議。2019年特別會議的焦點之一是南太平洋的競爭等，這證明了安全問題與其他領域存在交叉。

2019年的香會預計將聚焦陸美關系，但無疑也會有其他值得關註的事態發展。然而，考慮到2019年對話會之前亞洲安全環境的狀態，可以肯定地說，陸美競爭的話題將籠罩這個亞洲最重要的安全峰會。

(中時 )