大陸的稀土牌若出手，足以撼動全球經濟。（CFP）

大陸發改委有關負責人日昨表示，如果有誰想利用大陸出口稀土製造的產品，反用於遏制打壓大陸的發展，那麼稀土主要產地「贛南原中央蘇區人民、大陸人民都會不高興的」。中共黨媒《環球時報》今天社評指出，這顯然是向美方發出強有力訊號。它傳遞的是，大陸不會屈服於美國壓力、也非赤手空拳的訊號。

社評強調，稀土武器雖然強大，但只會是大陸的防守工具，而不是遠征軍的旗艦。希望美方保持克制，不要狂妄地繼續增加賭注，否則的話，他們將會看到，陸方的牌遠沒有打完，而且有決心和意志與美方打到底。

自美國宣布將華為列入「實體名單」後，對大陸可能會限制甚至停止對美出口稀土的猜測就不脛而走。社評認為，如果美國不斷加碼對大陸的打壓，大陸拿起稀土這個武器應當是遲早的事。

社評指出，陸方很清楚，每個國家的工業都處在全球複雜的供應鏈中，大陸如果切斷對美稀土供應，會產生複雜的效果，陸方的自我損失也不會是零。然而它對美方的打擊肯定要大得多。美國輿論近日不斷散布大陸向美斷供稀土可能「不起作用」和「自傷」的言論，反映的恰是美方很不希望看到大陸打這張牌，因為那的確會給美方造成壓力。

社評說，美國有稀土礦，但是開採出來建立起相關完整產業鏈，至少需要幾年時間。而美方儲存的稀土產品，一般估計只能使用幾個月。澳洲等美國盟國也生產稀土，但產量和產品齊全度與大陸都沒法比。一旦失去大陸稀土，美方肯定將面臨調整的很大困難。

社評揶揄，至於美國輿論預測，比如美方有可能從盟國轉買從大陸進口的稀土，或者大陸的限制會衝擊大陸作為穩定供應者的聲譽等等，這些問題隨著陸美貿易戰進一步激化和大陸應戰準備的加強，都不會僅僅按照美方希望的邏輯發展。大陸是有力量並且市場龐大的國家，大陸有能夠影響世界產業分布格局的諸多槓桿。

社評警告，大陸並不想升級貿易戰，但美方一再採取極端行動，特別是無任何正當理由，通過行政干預，切斷美國企業對華為等大陸公司的供應關係，這種情況下，大陸任其胡作非為而不採取報復行動，顯然既不符合國際關係基本邏輯，也不是人們對局勢的期待。

(中時 )