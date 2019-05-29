張麗善29日數度強調她支持韓國瑜，因為韓國瑜是家人。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善29日強調韓國瑜是「她的家人」，關於有媒體質疑她並沒有明確表態支持韓。張麗善表示，她已經講得很清楚，別人要怎麼解讀她沒辦法。關於黨內還有其他三名總統擬參選人，張麗善表示，大部分都是她的朋友，韓國瑜算是她的家人，他對雲林是非常清楚的，雲林女婿有這個機會「我們與有榮焉」。

張麗善表示，她已經說得很明確了，基於她和韓國瑜的革命情感，還有縣議會議員的傾向，以及雲林鄉親的期待，她覺得她應該要站在鄉親的立場，以大多數人的決定作為她本身應該要表達的，所以她說「雲林女兒支持雲林女婿（韓國瑜）是天經地義的事」。

張麗善說，「韓國瑜是雲林的女婿，我是雲林的女兒，女婿就像家人一樣，朋友跟家人非常清楚，我支持我的家人。」

關於黨內還有其他三名總統擬參選人，張麗善表示，大部分都是她的朋友，韓國瑜算是她的家人，他對雲林是非常清楚的，「雲林女婿有這個機會我們與有榮焉」。

張麗善強調，黨內參選人都是她最尊敬的，站在雲林鄉親的立場，他們應該能夠體諒，但是如果在初選過程中，他們要來雲林縣，她一定以禮相待，歡迎他們來宣揚他們的治國理、念表達對雲林縣的關懷，她一定會提供平台，這是她的待客之道。

(中時 )