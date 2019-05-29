針對31條惠台措施最新狀況，大陸國台辦發言人安峰山今日做出相關介紹。他表示，近一個月來，山東省陸續有濟南、煙台、泰安、棗莊、聊城、濟寧市等多個地方密集出臺了31條措施的具體實施意見，讓31條措施在齊魯大地落實落細，為台胞台企在山東的發展提供了更多的便利和更大的支援。

在金融合作方面，安峰山指出，富邦華一銀行獲批籌建信用卡業務，成為大陸首家獲批該業務的台資銀行，將為大陸的台胞台企享受更多金融服務提供更有力的支援。

安峰山表示，在支持台灣青年發展方面，江蘇省台辦日前發佈了臺灣青年暑期實習崗位總表，向有意願到江蘇實習的台青提供1000個優秀崗位，涉及國有企業、事業單位、民營企業、台資企業和社會公益事業組織等，包括很多知名的企業和部門，涵蓋了金融、法律、醫療、新聞傳媒等30多個行業和領域。

安峰山表示，在大陸各類評獎項目向台胞開放方面，中華詩詞研究院日前公佈了首屆「屈原詩學獎」的獲獎名單，台灣學者榮獲其中的「詩學論文獎」，6月3日將在湖北荊州舉行頒獎大會。

安峰山指出，這是兩岸同胞共同開展中華歷史文化研究、攜手弘揚中華優秀傳統文化的具體表現。相信將有更多在專業領域取得突出成績、做出較大貢獻的台胞和大陸同胞一樣，得到相應的肯定、鼓勵和表彰。

(旺報 )