遠東航空日前無預警取消8條國際航線航班，遠航將問題歸咎於民航局的飛時限制，但有周刊爆料遠航財務、營運都出現問題，才是取消航班主因。遠航董事長張綱維今現身反擊，強調公司財務、營運良好，下午要對不實報導提告，他也保證新機隊到位之後，不會再有臨時取消航班的情況。

過去遠東航空只有8架老舊的MD型客機，4架飛國內航線、4架飛國際航線，去年開始引進ATR客機，預計引進10架取代國內航線，昨日第6架ATR正式報到。張綱維表示，4架飛國內航線的MD型客機，按法規要在明年元旦淘汰，遠航會提前實施，預計8月中旬開始陸續淘汰，而第10架ATR會在明年春節前到位，補上國內線運能。

至於國際航線，遠航曾表示要引進8架波音737 MAX客機，但該系列客機日前連續發生飛安事故，張綱維說，先靜待波音調查報告出爐，若結果不好，會改採其他機種，最晚今年底做決策，明年底前引進新機隊。

對於周刊指遠航陷入財務危機，營運出現問題，甚至牽涉國安，張綱維批評是「笑話一則」，指遠航財務問題已是舊聞，遠航是不喜歡多事的公司，但這次的指控太誇張，今天要對不實報導提告。

張也批評日前出面開記者會的旅遊業者，是因為遇到旅行業品質保障協會內部準備選舉才搶出頭，其實各航空公司都有各自配合的廠商，這次出來攻擊遠航的幾乎沒有業務關係，希望旅行業自重。

民航局回應，會持續監管遠航飛安與財務，只要有異常，就會立即要求改善。

空服員展示新飛機內部的操控設施。（鄭任南攝）

(中時 )