台大醫院工會今日再為台大藥師議題開砲！工會爆料現行藥劑部存有「漏刷卡做白工」的惡規，導致台大背負北部地區醫院對藥師最苛刻的惡名。

台大工會理事白紹煒表示，台大藥劑部的藥師無論上、下班只要漏刷卡1次，依規定苛扣約2000至2500元，甚至高過1日薪資，使得許多藥師寧願補請「特休假」，等於那一天做了白工。

工會收集各家醫院規定，台北市立聯合醫院每月有4次補漏刷卡的機會，若超過4次則以遲到計算，需自假1小時；台北榮總每次漏刷卡會記2點，折算約為100元；台北醫學大學附設醫院每月有3次補漏刷卡機會，員工必須在差勤系統鍵入申請原因，超過3次才以遲到規則辦理。

工會發現台大醫院遠比其他醫院苛刻，可是本身為台大護理師的白紹煒指出，台大藥劑部迫使藥師做白工，然而台大護理師卻沒有相同的剝削，護理師漏刷卡可以在差勤系統申請補刷，遍查「護理部紅利獎勵金實施細則」也未見實質罰則。

這形成台大院內「一國兩制」的情形，白紹煒強調：「院方回應的科部自主，不應成為剝削勞工的藉口」。這項「漏刷卡做白工」的規定，已經引起基層藥師不滿，因而找來工會出面聲援。

台大工會秘書陳宗欣質疑台大醫院作為國內龍頭醫院，理應帶頭提升員工權益，而不是帶頭提倡血汗風氣。因此，工會呼籲，台大應儘速檢討院內「漏刷卡做白工」惡規、提供補刷卡機制，重新檢討上下班打卡對科部績效的影響，避免部會為了爭取院方績效而訂定不合理的罰則。

台大副院長兼發言人王亭貴指出，雖然台大是科部自主，各科管理有其複雜要素，但是藥劑部已經在2、3周之前討論過此議題，並且決定要修正了，也訂出一些修改的選項回應藥師的訴求。

(中時 )