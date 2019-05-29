國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏感恩立委擬參選人黃啟嘉力挺。（范振和攝）

國民黨花蓮立委擬參選人黃啟嘉29日上午召開記者會，表示他身為國民黨黨員，對黨中央與縣黨部紛爭感到憂心，盼雙方早日達成共識，以免基層焦慮，立委選舉陷入泥淖。

黃啟嘉指出3點看法，第1、他計畫參加國民黨花蓮縣立委初選，對於目前黨中央與縣黨部紛爭深感憂心，企盼中央應該儘速解決紛爭，恢復團結。

第2、立委提名權固然在中央，但慣例由地方黨部承辦，況且自去年大選以來，縣黨部主委鄒永宏領導下的花蓮縣黨部成績斐然，如因初選過程不同意見，中央冒然介入，勢必引起地方黨員不滿。

他擔心發生大規模抗爭，並非有識之士所樂見，即便未來中央提名後，還是得由地方黨部輔選，希望中央與地方協調後，依慣例由地方承辦，才能贏得最後勝選！

第3、選舉是現實的，唯有泛藍團結才能勝選，對於前縣長傅（請造字●左山右昆）萁恢復黨籍問題，黃啟嘉建議，應儘速處理，以傅的能力、人脈與智慧，早日恢復黨籍或可安排更具高度諸如不分區立委的職務，為黨做更多貢獻，這也是泛藍選民所樂見。

黃啟嘉補充說明，他的心情很沈重，黨中央切斷與縣黨部電腦系統連線，至今未恢復，地方黨部黨務暫用手寫方式處理，這不是常態，希望趕快達到共識。鄒永宏在去年5合1大選或後續代表、村里長補選，幾乎場場勝選，中央應多聽基層意見才好。

黃啟嘉指出，黨中央指派黃原亮代理主委後，電話有約見，但他人在台北，至今雙方沒有碰頭，他仍需重申立場，中央應傾聽基層聲音，唯有泛藍大團結，才是真的！

鄒永宏獲知後，感恩黃啟嘉力挺，但至今黨中央對初選的作法，依然混沌未明，地方竟然傳出已協調好的聲音，讓擬參選人一頭霧水，他認為，唯今之計，只有黨主席吳敦義早日出面，才能解開僵局。

(中時 )