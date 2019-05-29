台北市美國商會今發表2019台灣白皮書，美國商會能源委員會特別警告，目前政府正在推動非核家園，但天然氣及再生能源有著高昂成本，2025年前電價成本將提高33％以上，將對本地民生造成極高負面影響，且電價上漲導致營運成本增加，可能迫使國內製造業搬到海外，也讓跨國公司打消在台建立據點及擴大投資的念頭。

台北市美國商會會長李豪（Leo Seewald）表示，去年提出的白皮書已經有8向項獲得解決議題，他希望其他議題也能陸續獲得解決。同時他也擔憂台灣即將又要面臨大選，政府持續改革的步伐不能因為總統選舉而停滯，讓台灣陷入空轉。

能源委員會呼籲，在提高再生能源占比的同時，更須徹底研究台灣的整體能源需求，建議優先落實最重要的「上位目標」，再逐步、有耐心地朝「非核家園」的長期目標前進，他們認為現行能源政策主要參考先進國家電力專家的評估內容，卻未能考量台灣特有的地理、氣候、政治因素，可能會帶來較高風險。

能源委員會指出，天然氣發電占比達50％，若遭遇惡劣天氣或軍事封鎖，風險過大；燃煤火力發電佔比27％，空汙可能威脅居民健康，且公投結果明確表達民眾立場要求減煤；而目前再生能源規劃最終要佔比兩成左右，但再生能源並非基載電源，必須搭配大型蓄電措施及智慧電網，且台灣的氣候惡劣、天災頻繁，將面臨更多風險。

他們敦促我國政府繼續投資電力建設以提升電網的充足、穩定、可靠度，並修正再生能源的電價計算機制，以降低再生能源的價格。台灣目前採取官僚式行政程序制定再生能源躉購費率，價格將造成民眾負擔，建議搭配競價制度，透過經濟誘因激勵再生能源供給，交由市場決定最終定價。

至於美國商會這次同時對天然氣、燃煤、再生能源都提出意見，是否其實就代表支持核能呢？對此，美國商會則回應，完全沒有，但因為佔比高達50％這樣是在很多國家是難以想像的，他們一貫立場是要求要有穩定供電以及合理電價。

對於台美簽訂FTA目前還有什麼問題待解決？台北市美國商會執行長傅威廉（William Foreman）則表示，這是一個很長的路，他也直接講明就是美豬、美牛進口的問題，他認為如果可以解決這個問題，（FTA）應該就不是大問題，還有更多很重要的議題對人們有利，應該要專注在那部分。

(中時 )