職業女網現任世界球后大坂直美，第一次以頭號種子身分出征法國網球公開賽女單戰場，守場比賽就表現得膽戰心驚，第一盤甚至一局未得，美國ESPN指出，大坂是法網史上第一位在第一輪以0：6開局的女單頭號種子，最後辛苦地以0：6、7：6（7：4）、6：1擊退世界排名第90的斯洛伐克女將史科米多娃，延續個人在大滿貫賽的15連勝戰績。

讓大坂直美嚇出一身的史科米多娃賽後說：「經過這一戰，我相信我能和所有強敵對抗，畢竟她(大坂直美)也是人類，我絕對有機會打敗她。」

紅土一直不是大坂直美表現最好的比賽場地，因為她的強力打法更適合在硬地賽事發揮，例如去年美網和今年澳網，她都順利摘下冠軍，也讓她成為登上WTA世界球后的日本女將第一人，對於自己比賽中失誤偏多的表現，她回應：「我覺得自己有點太在意名字後面的世界排名數字，忘了我過去在大滿貫賽自在又享受的比賽感覺，法網首輪我無法在場上輕鬆移動腳步的原因，是我超級緊張、超有壓力的。」

大坂直美在13場四大滿貫賽僅有一次兵敗第一輪，就是2年前的法網，而她之前四度在羅蘭蓋洛斯出賽，最好成績是晉級到第三輪32強。

前世界球后哈麗普法網第一輪同樣驚險過。(美聯社)

不只現任世界球后法網第一輪「抖抖的」，前世界球后、大會第3種子羅馬尼亞好手哈麗普（Simona Halep）在第二盤出現亂流，才以6：2、3：6、6：1解決世界第47名澳洲選手湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic）。

(中時電子報)