環保署表揚基層致力環境保護有功的單位，其中澎湖縣西嶼鄉合橫國小師生不畏強勁海風，連續3年堅持每個月淨灘，持續積極參與海岸環境清潔維護，獲頒「海岸環境清潔維護特殊貢獻獎」。

環保署主任秘書葉俊宏昨親自到合橫國小頒發全校師生榮譽狀，感謝大家長期致力海岸淨灘，並與師生一起投入淨灘，維護海岸清潔。環保署也希望透過本次淨灘活動，向民眾宣導環境衛生是全民運動，期望能將環保觀念向下紮根，從小身體力行，一起為更美好的環境而努力。

西嶼鄉合橫國民小學緊臨沙灘，景緻雖美，卻因海流帶來的各式各樣的海漂垃圾，即使師生們每個月淨灘一次，但隔月垃圾還是布滿整個海灘。該校自行拍攝「好海子愛海第35回-休業式也要淨灘」紀錄片，即可看到師生們不畏強風吹襲，奮力撿拾沙灘上垃圾的身影。

依據學校統計撿拾的海漂垃圾中，以寶特瓶、浮球、保麗龍、塑膠碎片等數量最多，校方希望藉由每個月的淨灘課程，讓學生從小就了解環境被破壞的嚴重性；教導每個學生保護環境的觀念，並在生活中盡量少用塑膠用品，進一步達到減塑的目的，為地球盡一份心力。

葉俊宏也呼籲，環境清潔需要全民參與，美麗的海灘需要一起來維護，期盼結合鄉親的力量共同維護海岸環境，並以合橫國小為範例，影響各個國中小學一起投入環境保護活動。也期待未來能有更多企業及民間團體力量加入，公私協力持續淨灘、認養海岸，守護自然環境。

(中時 )