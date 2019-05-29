針對民進黨政府擬修改相關條例，赴大陸參與民主協商的人士或者黨派將會適用「外患罪」，大陸國台辦發言人安峰山表示，民主協商是推進兩岸關係和平發展的正確方向，符合兩岸民意和時代潮流。凡是有利於兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的事情，都應該積極推動。

安峰山指出，在一個中國原則基礎上，兩岸雙方各政黨和各界人士都有權利也有責任去發表意見，開展協商，通過民主協商來凝聚共識。民進黨當局圖謀製造「一邊一國」來蓄意升高兩岸對抗，製造兩岸敵意，這種行徑阻擋不了兩岸關係滾滾向前的潮流，而他們不斷地去打壓台灣內不主張和平統一的政黨和人士，更是損害了台灣民眾的根本利益和臺灣的前途未來。

至於高雄市長韓國瑜說許多民進黨人非常想去大陸，看看大陸如今的進步與發展，但是卡在掛著民進黨牌，以及黨紀與選票的壓力，安峰山則對此表示，陸方對台灣內部的相關言論不作評論。兩岸關係好，臺灣才會好，台胞的利益福祉才能得到維護和增進，這是人人都知道的道理。我們對民進黨和我們交往的態度是非常明確的。

針對總統蔡英文日前會見了六四經歷者，安峰山表示，大陸的政治、經濟、社會發展情況只有大陸人民最有發言權。在中國共產黨的堅強領導下，陸方堅定不移地走中國特色社會主義道路，堅持改革開放，取得了舉世矚目的輝煌成就，這不是靠抹黑和誣衊能夠否定得了的。民進黨政府不斷升高兩岸對抗，破壞兩岸關係的行徑，是不得人心的，也不會得逞。

此外，近日有媒體報導，薩爾瓦多副總統當選人23日參加活動後聲稱，他上任後薩爾瓦多不排除和台當局恢復邦交，安峰山指出，堅持一個中國原則是國際社會公認的準則，也是國際社會的普遍共識，更是中國同任何國家建立和發展關係的根本基礎。中薩建交是正確的選擇，符合歷史發展潮流，也符合兩國和兩國人民的根本利益。

(旺報 )