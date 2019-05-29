中央今年不提供市府補助原民部落大學50萬獎勵金，台中市長盧秀燕身為原住民族部落大學校長，29日在出席開學典禮時發出不平之鳴表示，「怎麼我當了市長，中央要給台中市的這50萬獎勵金不見了？」自我解嘲說，有人說她很會跟中央要錢，這是替台中市看緊荷包，開玩笑稱她是「中央處理器」，她也開玩笑說，那我就去找中央「處理處理」。

盧秀燕表示，台中市透過各方經費約500萬，開辦今年的台中市原住民族部落大學，今天開學典禮按照往年，中央還會有額外的一筆獎勵金50萬，台中市府相對再提出一筆激勵金，加起來共100萬，但中央補助卻喊停。

有市議員特別要求她，強調中央這筆獎勵金一定要有，但台中市府原委會主委告訴盧秀燕，今年中央好像沒編列這50萬獎勵金。

「我不管中央有沒有補助，台中市政府相對獎勵金一定繼續提供」，盧秀燕請議員放心，獎勵金不會縮水。

但盧秀燕也不解的說，怎麼我當了市長，中央要給台中市的這50萬獎勵金不見了？我自我解嘲，有人說我很會跟中央要錢，這替台中看緊荷包，開玩笑說我是「中央處理器」。

她也幽默的回應，那我就去找中央「處理處理」，要帶市府的原住民主委、議員們去中央「處理處理」，要把台中市的50萬獎勵金要回來，不然每年都有，怎麼今年沒有了呢？

盧秀燕說，最重要還是要站在台中市立場，替台中市看緊荷包，替台中爭取應該有的權益，這是當市長、當市議員，我們共同的責任。

(中時 )