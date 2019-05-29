郭雪芙、孫其君一起去超市採買。（時報周刊提供）

郭雪芙、孫其君一起去超市採買。（時報周刊提供）

郭雪芙、孫其君去超市採買後一起返家。（時報周刊提供）

孫其君幫郭雪芙提著大桶家庭號鮮奶。（時報周刊提供）

孫其君熟門熟路騎郭家的機車。（時報周刊提供）

郭雪芙今年1月傳出和合作拍攝《我們不能是朋友》的孫其君假戲真作，這讓孫其君交往1年多北漂在外的正宮女友K小姐大崩潰，孫其君陷「劈腿」疑雲，郭雪芙也被貼「小三」標籤，雙方事後堅稱「只是朋友」，就連昨天新戲首映被問此事，郭雪芙也說兩人「不尷尬，是你們（指媒體）尷尬吧」。事隔一天隨即被今天出刊的《時報周刊》打臉，兩人被拍到在「520」這天甜蜜勾手返家的交往鐵證。

雖然交往鐵證如山，不過郭雪芙經紀人Elsa稍早仍回應：「兩個人從拍戲以來一直都是不錯的朋友，到最近才開始彼此有好感的互相了解中，但也還沒發展成情侶關係，希望大家能多給他們一點相處的空間喔」。Elsa強調，他們彼此真的還在多了解中，在確認交往之前一定會有一段時間是多相處的，且郭雪芙過年後至今郭雪芙還滿忙的。

儘管兩人之前口口聲聲一再澄清不是情侶，但根據《時報周刊》報導，孫其君常常現身郭雪芙新家附近，兩人在520這天甜蜜約會，雙雙戴著帽子和黑色口罩，身穿一身居家服出門到超市採買食材，再散步回家。一路上兩人互動親密熟絡，郭雪芙也勾著男方的手，兩人不時深情對看，最後一起回到她的新房。男方路上看到她拿著家庭號的大罐鮮奶，一把抓過來自己提，展現超Man男友力。

男方不只被拍到多次進出女方家門，還自行拿著郭雪芙和妹妹共乘的機車鑰匙騎車出門，可見小倆口關係已和一般情侶沒啥差別。

(中時 )