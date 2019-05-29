菲律賓與加拿大的垃圾大戰人盡皆知，不過菲律賓其實還不是最慘的受害者，最大苦主是鄰國馬來西亞，最近幾年陸續接收來自英、美、中國大陸等國不能回收的垃圾，成為名副其實的全球垃圾掩埋場，現在馬來西亞政府硬起來，誓言要將3,000公噸垃圾全部送回去。

馬來西亞慘淪全球垃圾掩埋場，準備退還3,000公噸垃圾給美、英等十多個國家。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，去年在中國大陸禁運外國垃圾後，全球超過700萬公噸垃圾輸送秩序出現轉變，中間輸送商開始尋找新地點，馬來西亞無奈淪為苦主，過去一年從美國運抵馬國的垃圾量已較前一年倍增。

一貨櫃又一貨櫃的垃圾囤積在馬來西亞首都吉隆坡近郊的巴生港，畫面看起來相當壯觀，馬來西亞能源、科學、科技、氣候變化及環境部長楊美盈28日表示，馬國準備退還60個貨櫃、重達3,000公噸的垃圾給那些垃圾出口國，這些出口國多達14個國家，包括美國、英國、澳洲、日本、中國、沙烏地阿拉伯、孟加拉、荷蘭、新加坡等。

馬來西亞能源、科學、科技、氣候變化及環境部長楊美盈28日強硬抨擊：「已開發國家不能霸凌開發中國家，如果你運（垃圾）來馬來西亞，我們也會毫不猶豫地送回去。」（圖／美聯社）

這些垃圾貨櫃都是藉由非法途徑運送到馬來西亞，楊美盈指出，已開發國家公民都以為他們製造的垃圾被好好地回收了，但實際上這些垃圾全被傾倒在馬來西亞土地上，對馬國環境造成很大傷害。例如，英國一間垃圾回收公司過去2年已運送50,000公噸垃圾到馬來西亞，她呼籲這些國家再重新檢視國內塑膠垃圾處理的程序，並且不要再將垃圾全部丟給開發中國家，她強硬喊話：「如果你運來馬來西亞，我們也會毫不猶豫地送回去。」

馬來西亞上個月已將5貨櫃垃圾退還給西班牙。

處理不能回收的塑膠垃圾會對環境造成很大負擔，最終它們的下場多是被焚燒，進而產生有毒氣體；還有另一種處理方式是直接掩埋，但是這也會對土壤或水資源造成汙染。

各國非法運垃圾到馬來西亞，馬國港口堆放一貨櫃又一貨櫃的塑膠垃圾。（圖／美聯社）

各國非法運垃圾到馬來西亞，馬國港口堆放一貨櫃又一貨櫃的塑膠垃圾。（圖／美聯社）

(中時電子報)