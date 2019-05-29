◎力挺雲林女婿選總統 沈宗隆率跨黨派議員聲援韓國瑜

雲林縣議會誠信黨團、民意政團、國民黨團跨黨派25名議員，超過43席的半數，在議長沈宗隆號朝下29日舉行記者會力挺韓國瑜參選總統，沈宗隆表示，現在大家一直抹黑他，自己的女婿自己挺，韓國瑜隊庶民有徹底了解，「韓國瑜能夠顧我們的肚子當然我們也顧他的佛祖。」

◎議員提案發放重陽敬老金 北市府祭民調捍衛立場

議會國民黨團提案《重陽敬老金致送自治條例》，獲藍綠議員支持，先前議會大會一讀通過，今10點半法規委員會將進入實質審查。研考會主委余家哲、社會局長陳雪慧在法規委員會前率先開記者會公布一份市府官方民調，有6成民眾支持取消重陽敬老金，將預算轉到老人需要照顧的項目，其中最需要的就是醫療照顧。

◎成大醫學系畢業生好優秀 臨床技能測驗全過關

今年是成大醫學系最後一屆7年制學生與首屆6年制學生共同畢業，考驗醫學系畢業生專業素養及真正臨床能力的「臨床技能測驗（OSCE）是醫師國考不可或缺一環，146名畢業生100％全部測驗通過。醫學院院長張俊彥表示，原本有點擔心6年制醫學生少了1年醫院臨床訓練，影響OSCE表現，如今證明成大醫學院訓練紮實，過去7年制，應屆生在OSCE也有全壘打紀錄。

◎南科人才媒合會5/31登場 釋出近3000工作職缺

南科徵才活動又來了，南科管理局與成大南科產學協會合作，5月31日將於南科管理局一樓演藝廳辦理科技人才媒合會，本次活動有15家重量級上市櫃科技公司與中央研究單位共同徵才，釋出近3000個職缺。

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(中時電子報)