棒球果然還是要專業的來，不然連站在一旁的攝影師都會無辜中彈！白襪主場對戰皇家的比賽前，邀請一位女嘉賓接下開球儀式，沒想到球一出手竟朝左邊的攝影師直直去，攝影師反應不及球直接正中相機，讓全場都嚇傻了，連擔任開球捕手的馬歇爾(Evan Marshall)也在一旁忍不住偷笑。

許多人都幻想自能有一天能成為開球嘉賓，並希望能開出一記漂亮好球，不過開球卻常常鬧出笑話。白襪的賽前開球，這記超歪路徑的魔球也許會被大家笑一陣了。白襪邀請球團的單月最佳員工開球，不過沒經驗的女嘉賓控球不穩，球直接砸到正專注看觀景窗的攝影師，雖然最後一刻攝影師想躲開，但吃飯的傢伙——相機，還是躲不過這顆超歪的球。

擔任開球捕手的馬歇爾在球打到攝影師後，也驚訝地抱頭不敢相信球能這麼歪，隨後就單手摀住嘴巴偷笑。隨後場邊記者訪問了攝影師喬治亞(Darren Georgia)，他引用了安迪沃荷的「15分鐘成名論」：「我沒事、相機也沒事，也許這就是我成名的15分鐘，這應該史無前例，而我成為參與記錄的其中一人。」

雖然大家都被這記超歪開球嚇傻，不過球迷最難忘的還是5年前饒舌傳奇五角(50 Cent)的大暴投，當時球丟出去後甚至一時找不到球往哪飛，被評選為最糟糕開球儀式。

(中時電子報)