中共黨媒《人民日報》今天發表專文〈美方不要低估中方反制能力〉強調，「不願打，不怕打，不得不打」！面對美國挑起對陸經貿摩擦，大陸政府始終堅持原則立場。美方一次又一次宣布加徵關稅，大陸一次又一次不得不採取反制措施。

文章指出，隨著美國一些政客不停極限施壓叫囂，人們愈加關心大陸會拿出哪些「王牌」回應。國外不少媒體目光投向稀土，有分析認為「中國對稀土市場的主導地位，已賦予北京還擊之道」。

文章說明，大陸是世界第一稀土生產大國，也是世界最大稀土材料供應國，而很多發達國家是稀土需求大國。大陸堅持稀土資源優先服務國內需要的原則，願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求，樂見稀土資源及稀土產品用於製造各類先進產品，滿足各國人民對美好生活的需要。

文章表示，稀土是否會成為大陸反制美方無端打壓的反制武器？答案並不玄奧。這是產業分工高度全球化的時代，沒有協同合作就沒有發展進步。稀土元素被譽為現代工業的「維生素」，全球市場上，稀土新材料的消費量迅速增長，無論軍事還是民用，大量產業的發展都離不開稀土資源，其中美國企業對稀土氧化物產品的需求尤其旺盛。

文章稱，國際市場研究機構資料顯示，美國是大陸稀土的主要買家。事實上，美國生產的消費性電子產品、軍事裝備和其他許多產品，都高度依賴大陸稀土資源。

文章強調，毫無疑問，美方想利用大陸出口稀土製造的產品，反用於遏制打壓大陸發展，大陸人民絕不會答應。當前美方完全高估了自己操縱全球供應鏈的能力，在自我沉醉的空歡喜中無力自知，但其清醒後註定要自打嘴巴。

大陸有關部門已經多次發表嚴正聲明，陸美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，正所謂合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家。奉勸美方不要低估陸方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預！

(中時 )