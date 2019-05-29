台南市政府送請議會審議的《台南市房屋稅徵收率自治條例》草案，擬將台南市的非自住住家用房屋稅率從現行的1.5％，調高為2戶以下2.4％、3戶以上3.6％。預估全市受影響人數3萬多人、影響戶數6萬多戶，可增加稅收4億多元。此案29日二讀時，因多位議員認為法規不夠完整，大會決議退回。

市議員蔡育輝表示，台南市房屋稅從2016年起連續調漲3年，調幅分別為54％、65％、81％，且回溯15年，引發屋主及民代不滿。為此，台南市不動產評價委員會日前決議取消房屋稅15年回溯，漲幅也降到58％，還提供全國單一自住房屋稅折減及調高折舊率等優惠，並公告從今年7月1日開始實施，估計受惠戶數最少超過13萬戶，未來1年的房屋稅收更將大幅減少23億元。

蔡育輝認為，正當市府決定降低房屋稅，竟然又要提高非自住住家用房屋稅率，此舉相當不合理；更何況。草案中只考量戶數增稅，並未考量房屋價值、面積，也不公平。

市府指出，為建置配套完整的房屋稅制，符合量能課稅原則，經分析台南市住家自住用、非自住用的稅籍戶數後，才決定對持有非自住用房屋戶數多寡訂定差別稅率。草案中訂定，如果納稅人持有3戶自住用房屋，房屋稅每戶1.2％；如果擁有4至5戶，第4、5戶將被認定為非自住用房屋，每戶房屋稅為2.4％；至於持有6戶以上房屋時，從第4戶起每戶均為3.6％。

市府強調，全市共有80多萬戶住家用房屋；其中，持有3戶以上房屋的屋主約有3萬8025人，戶數有6萬0429戶，影響應該不大。

(中時 )