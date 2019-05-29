台鐵局打造「里山動物列車2.0」，將於6月3日啟航。（台鐵提供）

里山動物列車首航時刻表。（台鐵提供）

交通部台鐵局去年首度推出里山動物彩繪列車，讓8種野生動物陪伴乘客旅行。今年台鐵局再度與農委會林務局合作，打造「里山動物列車2.0」，於EMU800型微笑號通勤電聯車，彩繪了次生林、溪流河川、水田濕地、田野聚落4個里山生態系，將於6月3日啟航，啟航當日上午8點南港站同步販售紀念套票，每套售價200元，限量1000套。

台鐵局表示，為了找回人與生態系的和諧關係，里山動物列車各車廂內的LCD螢幕將播放包括東方蜂鷹、食蟹獴、森林蜜等多部生態影片集錦，更特別打造第二節車廂為「神秘車廂」，讓乘客一上車就如同置身於里山環境，被可愛的動物們包圍，增添路途中的趣味，更為保育知識加分。

里山動物列車2.0預定於6月3日啟航，從臺鐵南港站發車南下，開往通霄，當天上午11點29分從台北站起，開放民眾購票搭乘，沿途停靠板橋、桃園、新竹、竹南等站，下午1點43分抵達通霄。

台鐵表示，該列車將從6月5日起加入區間車服務行列，未來主要行駛於西部幹線基隆至嘉義、后里至潮州，另也將配合林務局今年度各項親近里山活動，有機會加開花東地區班次，東部朋友同樣可望搭乘。

為慶祝該列車啟航與台鐵132周年，台鐵也製作紀念套票，內含「臺北站至桃園站名片式區間車紀念乘車票」1張及「薄紙式紀念月臺票」1張，將於6月3日列車啟航當日上午8時在台鐵南港站B2東剪票口大理石臺階旁的人行步道準時發售，限量1000套，每套售價200元，每人每次限購5套。9點後若未售完，則移至南港站售票窗口繼續發售。

(中時 )