翻攝自 youtube爆料公社

警察先生你還好嗎？一名網友在臉書「爆笑公社」分享一部影片，片中駕駛左轉後突然被執勤員警攔下，說他違規，還問了兩次「現在幾點？」而駕駛都回答他「10點56」。沉默一陣後，警察竟說出「7-9點禁止左轉，現在是10點56分，所以禁止左轉，知道嗎？但沒關係，你走你走你走…」揮揮手就要駕駛離開，邊趕還邊在後面喊著，「注意安全啊！」尷尬的氣氛讓駕駛好氣又好笑「警察北北你484累了？一大早就錯亂XD」。

對此，網友們紛紛笑翻，「其實，他有悟出自己說錯，所以趕你走XD」、「波麗士最後還說『注意安全啊~』，是有那麼點尷尬的港覺～」、「我覺得他聽懂了，但沒台階.......哈哈！這劇本有點周星馳的味道！」

但還有人說，「太累錯亂了，其實我有時候也會恍神，警察很辛苦，體諒一下......」就連警察本人也留言「因為值勤當日有些身體不適，一時疏忽時間而進行盤查」，對駕駛深感抱歉。

(中時電子報)