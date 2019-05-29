基隆市義六路拓寬雙向工程，歷經8個月趕工，今（29）日終於順利完工通車，得以紓解塞車潮。（張穎齊攝）

基隆市義六路拓寬雙向工程，歷經8個月趕工，今（29）日終於順利完工通車，得以紓解塞車潮。（基隆市政府提供）

基隆市義六路拓寬雙向工程，歷經8個月趕工，今（29）日終於順利完工通車，市長林右昌（中）與立委蔡適應（右）及多位議員前往現勘驗收。（基隆市政府提供）

基隆市義六路拓寬雙向工程，歷經10次以上的管線協調會議，整合了11個不同屬性的施工單位，8個月努力趕工後，終於在今（29）日順利完工通車，市長林右昌特別感謝立委蔡適應及多位議員協助，不僅讓工程順利完成，更省下4000萬元以上的土地徵收費用。

義六路原為單行道，原來預定1月底前會完工，但台電的電桿卻遲未遷移，導致工程延宕，經議員韓世昱邀市府工務處與台電人員會勘，要求盡速完工。

林右昌表示，義六路一帶人口稠密，鄰近採買人潮熙攘往來的信義市場，以及World Gym健身中心，但過去在信一路至信二路之間的義六路是單向道，常造成交通壅塞，地方居民一直殷切期盼義六路能夠進行拓寬改善。

林右昌特別感謝蔡適應居中協調，讓台灣航業股份有限公司同意無償提供土地，省下龐大的土地徵收費用，預估節省公帑4000萬元以上，施工期間，並協調管線單位進行新管線的預埋、舊管線的汰換及架空桿線的地下化等。

工務處表示，義六路道路改善工程在開放通車後，預期可以改善信義市場周邊交通壅擠現象，提供行人順暢的交通動線，並同時改善原本紛亂的天際線景觀。

工務處指出，義六路道路改善工程是由市府積極爭取內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」補助632萬，並配合自籌168萬，總計投入800萬元預算，針對義六路（信一路至信二路口路段）進行拓寬，從現行9米拓寬成11米，而且由原來的單向道改為雙向通行。

(中時 )