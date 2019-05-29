「以核養綠」公投領銜人黃士修今與前行政院長張善政前往監察院，針對去年公投案遭中選會刁難、連署被判定不合格等狀況，向監委陳情。另一方面，中選會一早也主動公布2張張善政親筆簽名的連署書，重申經花蓮縣壽豐鄉戶政事務所查對回函，以及中選會實地查驗連署人名冊正本結果，張善政之連署不符合規定事由為「重複簽署」。

黃士修在記者會中指出，去年10月收到「以核養綠」案公投連署查對結果，有3萬多份不合格，其中張善政被註記的原因為「設籍未滿6個月」，但事實上張善政已在花蓮壽豐鄉設籍10年，當時也拍下身分證、戶口名簿證明。

他進一步說，事情到了今年2月，中選會改口稱張善政並非設籍未滿6個月，而是「重複連署」，卻遲遲無法交出傳說中的第二張連署書，直到今日知道自己要到監察院陳情，才突然生出張善政的第二張連署書，「不覺得很神奇嗎？」

他諷刺，此事件已拖了半年時間，中選會如今丟出連署書，「說真的，去光華商場買個描圖紙、描圖版，第二張張善政連署書就生出來了！」若第二張連署書原本就存在，現在才交出「難道沒有政治操作，跟再一次偽造文書嗎？」再者，中選會當初公布的資料，明明白白註記張善政連署書是戶籍未滿6個月，「這張連署書的死因就是錯的，明顯就是他殺，請問中選會到底要做何交代？」

張善政則說，自己在民國98年6月將戶籍遷到花蓮縣壽豐鄉，至今已快滿10年，因此去年一開始被說戶籍遷入不滿6個月，顯然有問題；而身為民眾參加公投連署是基本權益，除了自己以外，去年還有3萬份連署不合格，這些人的權益是否也一樣受到損害？

他強調，如今是想了解一個究竟，很希望看到所謂的兩份連署書，是否真的是自己簽出來的。若真的是自己不小心重複連署，必須認錯，「但我現在連認錯的基礎都還沒拿到，怎麼去了解我權益有沒有受到損害呢？」而其餘3萬民眾心裡應該也有非常大的問號，「到底是不小心，還是被做掉了？」

面對媒體詢問是否有印象二次連署？張善政回應，「我就是很納悶，為何會連署兩次，這種很明顯錯誤不應該犯」，所以很希望看到所謂兩張連署書，「看到了我才知道到底怎麼一回事，我覺得這機率應該不高。」

(中時 )