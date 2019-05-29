活動當天有分為紅、藍兩色背心。（李依璇攝）

防假韓粉！ 韓國瑜61造勢靠背心辨敵我（中天新聞）

高雄市長韓國瑜6月1日大造勢活動29日召開首場記者會，台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀及闕梅莎共同說明活動相關訊息，為避免有心人士刻意製造衝突，主辦單位將發放不同顏色的背心做出「敵我識別」，紅色背心代表支持者，藍色背心則是工作人員，防堵有心人士作亂。

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭激烈，自從韓國瑜決定參加6月1號上凱道出席動員活動後，各種傳言紛紛出籠，而造勢活動作為韓國瑜大選起手勢，維安工作也格外嚴格，當天發放給支持者的紅色背心上面印有中華民國國旗，並寫有庶民總統字樣，除了象徵韓國瑜崛起，還要重現當年紅衫軍30萬人上凱道的氣勢，透過大遊行表達對蔡政府的不滿。

受邀擔綱主持人的王鴻薇說，記者會除了敵我識別的衣物，最重要是釐清6月1號下午2點在凱道的活動千真萬確，這場活動是由諸多團體、民意代表自動自發安排，如果還有造謠，馬上就能見真章。

戴錫欽表示，直到目前還有網路傳言說6月1號的活動是假的，他現在鄭重告訴大家「是真的，也在如火如荼準備中」，此外，最近天氣不穩定，當天也會準備雨衣，希望大家能夠齊聚凱道為韓國瑜加油打氣。

王欣儀指出，6月1日的造勢大會將準備4萬支國旗，讓大家感受旗海飄揚的感動。這是第一場造勢活動，所以非常重要，但她認為現階段容易遭遇見縫插針、抹黑謠言等奧步，所以特別用背心給大家辨識，這次也沒有擺攤的規畫，提醒支持者當天也務必注意安。

另外，她也強調，如果當天出席人數超過10萬人，可以宣告初選已經結束了，但是否能重現三山造勢的熱潮、熱景，要看大家踴躍參與的表現。

闕梅莎當天由於出國考察不會出席，但她也指出，台灣是多元民主的社會，支持者若是想要力挺韓國瑜，應保持理性和平，才能讓台灣更好。

(中時 )