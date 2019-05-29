我國去年正式成為國際醫藥法規協和會（ICH）會員國，今年6月適逢加入會員週年，衛福部食藥署署長吳秀梅將率團遠赴阿姆斯特丹與會。此次為我方第二次以會員成分參與ICH，食藥署期許帶動國內產業發展，藉由與國際一致的標準，讓民眾有藥可用。

ICH是歐盟、日本及美國藥政管理單位及藥品產業組織共同成立的國際組織，透過全球各區域共同討論，制定藥品法規指引，包含品質(Quality)、安全(Safety)、有效(Efficacy)及跨領域(Multidisciplinary)四大領域，是全球公認的藥品審查標準。成為會員後，台灣也可擁有發言權，將自身經驗與他國分享。

台灣2008年開始受邀參與ICH，2016年成為觀察員，2018年成為會員，較對岸晚了1年。吳秀梅表示，以往出席ICH如同「局外人」，許多重要會議都無法參與。為爭取成為會員，食藥署對原料藥、產品的安全性進行把關，趕上國際標準。

以2017年為例，國際藥品的進口值為996億，我國藥品的出口值卻僅有111.3億。爭取成為ICH會員後，國際藥商在準備技術文件時，不會因標準不一致而影響民眾用藥權益。對於國內藥業而言，則因法規公開透明，提升他國對國產藥的信心。參與訂定藥品審查標準，也可讓國際看見台灣的實力。

對於台灣在國際上是否遭受打壓？吳秀梅表示，中國是各界重視的大市場，不能排除政治上的影響，但ICH是以科學為基礎的組織，仍以專業為導向，共同促進人民健康。對於中國的藥業，她樂見其成，期待對方將藥證做的更好。

(中時 )