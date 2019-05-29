政務委員張景森今天在臉書貼出「國家賠償法」第六條修正草案內容，依據草案內容，民眾在開放的山域及水域等自然公物活動，若管理單位已設警告標示，仍從事冒險活動，將免除國賠責任。張景森的臉書標題是「再見了媽寶級國家」！

張景森表示，歷經多次協調，今天跨部會會議通過「國家賠償法」第六條修正草案。今後山域或水域具有風險性的野外活動，例如登山、攀岩、溯溪、垂釣、水上或海上活動，活動者必須隨時注意自然的變化，強化自己的知識、經驗和技能，組織好自己的夥伴團隊，以應付可能潛在的風險，完成挑戰自然的野外冒險活動。國家除了提供適當的警告和標示之外，對你的人身安全將不負責任何損害賠償責任。

他表示，這個修法拿掉了國賠的緊箍咒，解除管理機關山禁海禁的保守心態，可以大幅度的開放山域和海域的野外活動，把我們下世代鍛煉成為積極進取、敢冒險和能自我負責的公民，這對台灣變成一個活力健康的國家十分關鍵。

(中時 )