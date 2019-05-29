新竹一名高職畢業的高姓製圖員，搭上建設公司李姓董娘，兩人交往2年多，以每月約2次頻率發生性關係。董娘最終選擇斬了這段情，不甘被分的高男竟將兩人間親密對話，包括董娘說「老頭我好想你喔」、「我很喜歡人家叫我高太太，而不是林太太」，以及他向董娘說「我覺得腳還好、只要有腰力就好」等與，透過臉書傳給林姓董座。林董憤怒提告，新竹地院判高男得賠林董40萬元。

據判決書指出，李姓董娘與林姓建設公司負責人於86年11月13日結婚，並育有3名子女。董娘從2014年底到2017年初，與高男發生不正常男女關係，一個月1～至2次發生性行為。

2017年林董發現妻子偷傳裸照給高男，還在手機內看到兩人性愛照，才知自己綠光罩頂，怒告高男通姦罪，董娘還作證指出高男左大腿鼠蹊部有約2公分之灼傷，並經法院當庭確認，但最終因證據不足，高男刑事判決無罪。

不料高男被分手後，竟用臉書帳號將他與董娘之間的line對話記錄傳給林董，內容包括他向董娘說：「我就是感受到妳的愛才撐下去的」、「只要我還有呼吸我就會一直愛著你」、「我用眼淚送你離開的」、「我覺得腳還好、只要有腰力就好」；

以及董娘說「老頭我好想你喔」、「我很喜歡人家叫我高太太，而不是林太太」、「我只知道你是我唯一愛過的男人，是用真心在愛的一個男人，打從第一眼見到你，那時的你就已經住進了我心裡，那時的我就已經愛上你了」等語。

新竹地院民事庭認為，雖然刑事因證據不足無罪，但從高、李兩人間line對話記錄內容，以及李女指出高男私密處特徵，足證兩人關係十分親密，嚴重破壞他人婚姻之信賴及家庭之穩定，侵害配偶權且情節重大，判高男得賠償40萬元。

(中時電子報)