台中63歲江姓男子日前喝完酒後，行經南區城隍廟，竟徒手扳斷廟門前石獅子耳朵後離去，廟方人員報警處理，警調閱監視器「緝兇」，事發後2天，江男疑似回到廟前懺悔，被廟方人員認出，立即報警將他逮捕，因涉竊盜遭通緝的江男相當懊悔說，神明不可欺。

江姓男子向警方指出，當時因酒後心情不好見城隍廟前石獅子於是拿它出氣，徒手扳斷石獅子耳朵，廟方原以為人海茫茫找到該名男子，相當困難，沒想到冥冥中自有天意，男子再度行經廟前被廟方發現報警逮人。

「徒手扳斷石獅子耳朵」，江男力氣之大手，也讓廟方人員感到不可思議，江姓男子表示，平日以撿回收維生，有時搬運廢棄鐵材，練出手力，因收入微薄，之前犯下竊盜罪被通緝，四處寄居於友人住所，未收到法院通知書。

「舉頭三尺有神明，善惡到頭終有報」江男已被通緝了1個多月，竟大膽在城隍爺前動手捏斷石獅耳，信徒得知稱神明有靈感，歹事母湯做，全案訊依竊盜通緝將其解送台中地院歸案。

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(中時 )