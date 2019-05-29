崔振赫透過App返老還童，童顏模樣依舊帥氣。（圖／翻攝自real_jinhyuk IG）

崔振赫主演《馬成的喜悅》近期將在中天首播。（圖／中天提供）

全球娛樂圈最近都在瘋玩「童顏變臉」，引發一陣熱潮，透過手機App濾鏡，就可以把自己的臉蛋瞬間返老還童，變回稚嫩的小孩臉龐。台灣藝人包括楊丞琳、蔡依林、蕭敬騰、五月天阿信等人都大方在社群軟體PO上自己的童顏照，幼齒模樣紛紛曝光。演出《馬成的喜悅》、《皇后的品格》人氣飆漲的韓國男星崔振赫，近也在IG發布自己的童顏照，彷彿10歲男童的小鮮肉模樣依舊帥氣破表，可見從小帥到大的好基因。

照片中崔振赫著白色襯衫、灰色西裝背心，還打上領帶，大眼濃眉還有招牌挺鼻依舊，崔振赫留言笑道：「為什麼我沒什麼差呢？哈哈」，吸引上萬粉絲瘋狂按讚。崔振赫的正式服裝造型讓人想起他在《馬成的喜悅》飾演患有「灰姑娘記憶障礙」的天才醫生，與甜美的宋昰昀大談戀愛，整齣戲粉紅泡泡狂放送，男帥女美的絕佳組合讓粉絲大讚超有CP感。

《馬成的喜悅》近期即將在中天頻道播出，敬請期待。

(中時電子報)