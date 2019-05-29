台北市長柯文哲上屆任內曾誇口要讓悠遊卡公司獲利翻倍，但台北市議員王鴻薇、陳炳甫、闕枚莎、徐弘庭發現，柯文哲2015年上任後，悠遊卡公司稅後淨利減少1.1億，幾乎腰斬、市佔下滑、推行電子支付不但落後，還讓競爭對手一卡通成為市場龍頭，痛批柯文哲是「錯誤領導人」。

王鴻薇直言，柯上任後，悠遊卡這幾年比較大的創舉，只有找AV女優波多野結依代言，其他就一蹶不振，「錯誤政策，錯誤領導人，玩殘悠遊卡」；徐弘庭怒批，柯文哲只會喊大話，上任要讓獲利翻倍，但是悠遊卡公司稅後淨利，從柯P上任的2億6000萬到去年結算只剩下1億4000萬，整整減少1.1億幾乎腰斬，「這麼爛的CEO早該被開除了」。

闕枚莎指出，原本優勢的電子票證市佔率，也從70％下降到65％，市長說大話，卻做出這種成績，原本優勢都守不住，悠遊卡公司現在的狀況，不只沒變好還更糟，怎麼對市民交代。

針對悠遊卡公司獲利每況愈下，陳炳甫也說明，從前董事長林向愷堅決不推動，到去年七月申請電子支付執照，今年二月申請取得執照，還要等到年底才上線，反觀一卡通去年8月電子支付上線，3個月就已經是業界龍頭，質疑「柯文哲到底要怎麼追？」

對此，悠遊卡公司業務群副總林季良說明，悠遊卡過去的確是獨佔市場，但2015年開放捷運使用一卡通，市場縮小也連帶影響營收，但開放一卡通使用是台北捷運及台北市政府共同決定，悠遊卡屬於被動立場。至於電子支付部分，麥當勞通路、COCO及清新福全等重要連鎖店都會陸續上線使用，這對悠遊卡使用上交易金額提升跟範圍會持續拓張，這也是未來重要發展。

林季良也說，部分電子支付業者大打飢餓行銷，燒錢燒太快，包括街口公司已經在辦理現金增資，代表收入侵蝕公司資本額，悠遊卡公司確實淨利有下滑，但仍維持合理利潤，沒有對不起股東，也沒有虧損。

(中時 )