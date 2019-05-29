受少子化衝擊，台南鳳和高中今年打算停招國一和高一新生，教育部國教署組長韓春樹表示，學校董事會最近會開會，看是否要全面停招，但站在教育部的立場，希望他們逐年停招，以降低衝擊。

韓春樹表示，鳳和高中要停招國一班及高一軍警班（未來以進入軍警學校為目標），但這兩個班的學生只是預收、還未入學，學校要停招，已跟學生及家長協調好了，他們8月不會入學。

韓春樹說，鳳和高中現在國中部僅160人、國中部56人，專任老師13人、兼任老師11人，學生數相當少，因為收入不多難以支撐學校的營運，所以打算先停招國一班及高一班。不過董事會最近會開會，討論是否要全面停招。

韓春樹指出，學校如果要停招，教育部會尊重，但希望他們是逐年停招，不要一下子就停辦，以減少衝擊。而學校如果要停招，必須做好兩件事，一是妥善安排教師離退，另一則是要安置學生就學權益。

韓春樹表示，現在台南地區的就學機會很多，鳳和高中一旦停招，學生要到其他學校就讀沒問題。另對於少子化造成愈來愈多學校撐不下去，教育部希望他們往「小而美」的方向發展，辦出特色，就可以繼續生存下去。

(中時 )