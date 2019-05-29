縣長張麗善（發言者）也出席聲援記者會。（周麗蘭攝）

發起人雲林縣議會議長沈宗隆。（周麗蘭攝）

跨黨派議員25人透過聯合質詢表達支持韓國瑜參選總統的立場。（周麗蘭攝）

雲林縣議會誠信黨團、民意黨團、國民黨團25名議員連署支持韓國瑜參選總統，理由有四，一、韓國瑜了解偏鄉雲林；二、韓國瑜接地氣，台灣能翻轉；三、韓國瑜出身基層了解積怨；四、韓國瑜是非典型政治人物，泛藍要團結。

雲林縣議會跨黨派支持韓國瑜參選總統，29日除了在總質詢發聲，也在會場外舉行記者會，全縣二十鄉鎮市超過半數鄉鎮長與代表會主席或副主席趕來聲援，現場擠進200多人。

連署書聲明共四點；一、雲林長期被中央忽略，硬體建設嚴重落後其他縣市，韓國瑜是雲林人的女婿，下一屆總統人選對雲林的縣政發展扮演重要角色，有支持財政劃分法合理修正的總統，雲林才有改變的機會。

二、台灣長期藍綠政治惡鬥，競爭力沉淪，台灣要能夠翻轉得要靠有能力、接地氣的人為國家掌舵，最佳人選是韓國瑜。三、韓國瑜十幾年來在基層生活，深刻了解基層的積怨痛苦，總統擬參選人中除了他沒有其他人選。四、韓國瑜受肯定是非典型政治人物，泛藍軍思考一定一定要團結。

縣農會總幹事簡明欽表示，雲林種菜但不是吃素的，雲林鄉親會團結讓大家知道「韓國瑜也不是吃素的」。

此次連署發起人是議長沈宗隆、誠信黨團總召黃文祥、民意黨團總召王又民、國民黨團總召林建鴻。連署的議員有李明哲、顏忠義、林岳璋、蔡東富、賴明源、林深、梁銘忠、鍾明馨、翁水上、黃美瑤、陳樹吉、吳蕙蘭、蘇于珊、王秋足、蔡孟真、蕭慧敏、黃凱、蔡明水、許留賓、廖偉晴、游淑雲。

出席記者會的鄉鎮長有䓶桐郷長林靖琨、古坑鄉長沈勝騰、斗南鎭長沈暉勋、大埤郷長 林森寶、虎尾鎮長丁學忠、台西鄕長林芬瑩、四湖鄉長蘇國瓏、東勢鄕長林維戊。

到場的鄉鎮代表正副主席有虎尾鎮代表會主席林嘉宏、大埤鄕代表會主席陳秋慶、斗南鎮代表會主席陳麗蘭、西螺代表會副主席廖秀娟、寮代表會主席韓青山、台西代表會主席李文來、東勢代表會主席陳昭源、四湖代表會主席蔡裕筆、水林代表會主席 周聯聰、土庫代表會主席張維心。

基層農會三巨頭出席的有雲林縣農會總幹事簡明欽、斗六市農會總幹事張喬復、斗南鎮農會總幹事張燕容、西螺農會常務監事張宗南、二崙農會常務監事廖偉晴、崙背鄉農會總幹事李麗華、麥寮鄉農會總幹事許浚杰、台西鄕農會總幹事林添祥、北港鎮農會總幹事林翠香。

(中時 )