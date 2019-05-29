目前效力於運動家的王維中26日重返大聯盟後，29日對戰天使擔任中繼上場，是他繼2017年9月28日最後一次登板，相隔608天後再度登上大聯盟投手丘，一開始就迅速以11球讓打者3上3下，最後中繼2局無失分、飆出1次三振。

王維中在先發投手孟塔斯(Frankie Montas)僅投4局失4分退場後登板，第5局面對的首位打者就是「生化人」普侯斯(Albert Pujols)，成功製造內野飛球抓到出局數，接下來也順利解決卡洪(Kole Calhoun)和魯克洛伊(Jonathan Lucroy)，僅用11球有7球是好球，讓天使三上三下。

第6局王維中續投，先讓古德溫(Brian Goodwin)擊成滾地球成功觸殺，並對瑞吉福(Luis Rengifo)飆出重返大聯盟後首次三振，2人出局後雖然被下一棒佛萊徹(David Fletcher)擊出安打，不過接下來王維中連續3顆滑球成功製造滾地球抓到第3個出局數。

前4局運動家以1比4落後，不過王維中登板後隊友也以火力支援，羅瑞亞諾(Ramon Laureano)和歐森(Matt Olson)分別在5、6局開轟，將比數追成4比4平手，孟塔斯順利逃敗。

王維中中繼2局後便功成身退，換上韓德瑞克斯(Liam Hendriks)接替，王維中投了2局無失分，僅被敲1支安打、飆出1次三振，自責分率目前為0，相隔608天重返大聯盟，王維中的運動家初登板相信能讓總教練留下非常好的印象。

(中時電子報)