海軍艦長酒後性侵女官兵 撤職法辦 12:392019/05/29 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 性侵示意圖。（示意圖／達志影像/shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 軍方官員說，海軍933鳳陽艦長呂上校酒後性侵未遂女官兵，遭撤職法辦=方軍方官員說，呂艦長日前結束偵巡任務，邀艦上官兵餐宴，酒後帶女官兵去旅館意圖性侵，國防部下令全力保護女官兵。 海軍艦隊指揮部今(29）日表示，本部主動查辦所屬933鳳陽艦長呂上校疑酒後失序肇生違法案件屬實，嚴重斲傷軍譽，將其解除艦長職務，予以撤職處分，並移法偵辦。 海軍艦隊指揮部強調，本軍自106年起實施「清流專案」，針對犯法及重大違紀人員，不分階級高低一律汰除，絕不包庇，以端正風氣，確保單位純淨與安全。 (中時 ) #官兵 #艦長 #女官 #海軍 #撤職 也許您會感興趣 推薦閱讀 驗船中心董座范植谷撤職 6／3謝謂君接任 10:182019/05/28 生活 542旅輪型甲車撞到廢棄崗哨，車上15名官兵送醫 18:482019/05/28 軍事 漢光演習出意外 受傷官兵陸續轉院 18:512019/05/28 社會 澳軍艦航行南海 解放軍嚴密監控 04:092019/05/29 焦點新聞 獨家》海軍醜聞！飛彈巡防艦長涉撿屍女官摩鐵性侵 12:082019/05/29 社會 軍事熱門新聞 起碼6航母300軍艦 陸要加速追趕美 - 軍事 海軍艦長酒後性侵女官兵 撤職法辦 - 軍事 - 中時 漁船雷射攻擊 澳軍直升機南海迫降 - 海軍 金門漢光操演 兩棲部隊秀剽悍戰力 - 軍事 美V280 vs.陸直-20 陸媒：直升機技術差距40年 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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