軍方官員說，海軍933鳳陽艦長呂上校酒後性侵未遂女官兵，遭撤職法辦=方軍方官員說，呂艦長日前結束偵巡任務，邀艦上官兵餐宴，酒後帶女官兵去旅館意圖性侵，國防部下令全力保護女官兵。

海軍艦隊指揮部今(29）日表示，本部主動查辦所屬933鳳陽艦長呂上校疑酒後失序肇生違法案件屬實，嚴重斲傷軍譽，將其解除艦長職務，予以撤職處分，並移法偵辦。

海軍艦隊指揮部強調，本軍自106年起實施「清流專案」，針對犯法及重大違紀人員，不分階級高低一律汰除，絕不包庇，以端正風氣，確保單位純淨與安全。

(中時 )