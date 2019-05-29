美國財政部28日公佈半年度匯率政策報告，認為包括大陸在內的美國主要貿易夥伴均未操縱貨幣匯率。美國財政部將意大利、愛爾蘭、新加坡、越南及馬來西亞5國加入觀察名單中，印度和瑞士被移除觀察對象。目前該名單包含21個國家。美國財政部指出，沒有一個主要的貿易夥伴符合匯率操縱的標準。

美國財長穆努欽表示：「財政部對於任何潛在的不公平的貨幣措施都嚴肅對待，財政部正擴大審核美國貿易夥伴的數量，以確保貨幣政策更公平、更透明。」

本次報告原定於4月中公佈，但由於美國財政部降低兩個用於確定匯率操縱國的門檻，報告延遲公佈。

美國財政部評估一個國家是否在操縱其匯率的三個標準包括：經常賬戶盈餘對GDP佔比、對美國的貿易順差至少為200億美元、以及反復干預外匯市場。此前，美國財政部已經降低了審查範圍的門檻標準，因此更多國家落入觀察名單，其中對美國的經常帳順差由佔GDP的百分之三降至百分之二。

自1994年以來，美國沒有將任何主要貿易夥伴列為匯率操縱國。

匯率政策是特朗普政府關注的焦點之一。在與墨西哥和加拿大達成的協議中，美國總統川普將匯率政策作為核心議題。

(中時 )