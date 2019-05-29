中天綜合台《叫我神隊友》明（30）日晚間9點將播出「豬隊友私生活大爆料，這些通病讓女人快抓狂」主題，由藝人哈孝遠及姊姊哈平遠分別率領神隊友班底及老婆們上節目控訴另一半的荒唐行徑。主持人黑人陳建州坦承：「有時候老公看到老婆快抓狂、崩潰會覺得很興奮！」前旅美棒球員林旺衛的老婆抱怨「豬隊友上廁所總是尿不準」，讓現場的老婆們最有共鳴，哈平遠也爆料，因為老公瞄不準，弄髒馬桶又不擦拭，讓她氣得訓練老公都要坐著尿尿。

《叫我神隊友》主持人黑人陳建州模仿范范被痛打。（圖／中天提供）

哈孝遠的姊姊哈平遠在節目中透露：「男人不管到幾歲，永遠在另一半的面前或在家裡，就是個智障！」做家事時總是裝不會，幫忙洗碗就會摔破碗，讓哈平遠傻眼覺得自己來比較省事，偏偏老公出門在外「很會裝」，尤其是在岳父岳母面前，幫忙提東西、剝蝦，暖男行徑樣樣來，哈孝遠也說：「我姊和我姊夫在家的關係通常就是女尊男卑！」連弟弟也相信老公營造出的假相，讓哈平遠氣得飆罵：「去你的！」

哈平遠在《叫我神隊友》節目中分享老公總愛在別人面前裝暖男。（圖／中天提供）

神隊友的老婆們不約而同的在節目中聊到「男人就是幼稚」，主持人黑人陳建州坦承：「有時候老公看到老婆快抓狂、崩潰會覺得很興奮！」他還自曝曾經和老婆、孩子們玩猜拳遊戲，輸的人要被打屁股，范范想說只是跟兒子玩玩，所以都輕輕的打，沒想到輪到黑人打范范時，他用盡了吃奶的力氣，響亮輕脆的「啪」一聲讓范范痛到整個人跳起來，黑人見狀立刻說：「我不玩了！這最後一把！」讓總是仙氣飄飄的范范瞬間面目猙獰，氣得大吼：「你給我回來喔！」黑人還辯解自己的行為不是幼稚：「這是情趣！」

哈孝遠在《叫我神隊友》中控訴老婆婚前婚後差很大。（圖／中天提供）

哈孝遠則是在節目中分享，老婆婚前婚後差很大，婚前都會陪他去玩扭蛋，會提供意見「這個好、這個可愛」，甚至還會幫忙換零錢。婚後只要哈孝遠在扭蛋機前停留1秒，老婆立馬轉身走人，他將扭蛋公仔陳列在家中櫃子展示，也被老婆嫌棄：「你這樣我怎麼打掃、怎麼擦？」黑人陳建州聽了卻吐槽：「老婆是為你好，擔心你如果餓了拿來吃了怎麼辦！」笑翻全場。想看更多豬隊友行徑大爆料，敬請鎖定中天綜合台明日晚間9點《叫我神隊友》。

(中時電子報)