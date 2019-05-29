曾連續主持兩屆奧斯卡頒獎典禮美國知名主持人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)，擁有個人脫口秀節目《艾倫秀》的她，1997年便出櫃，日前更跨海挺台灣同婚，在國際間擁有高度影響力，然生活看似精彩正向的艾倫，近日上節目娓娓道出自己青少女時期，遭到繼父性侵的悲慘經驗，希望藉自己的故事提醒每個女孩子「永遠別讓人這樣對待妳」。

艾倫狄珍妮近來接受大衛萊特曼訪問，痛揭一段不為人知的傷痛史，艾倫青春期的時候，母親被診斷出罹患乳癌，沒想到繼父竟利用母親不在家時，佯稱因為在媽媽身上發現腫塊，所以也要檢查她的胸部作為確認，從那時起，她就一次又一次被侵犯，而當時的艾倫，已經是個15、6歲的大女孩。

艾倫表示，當時雖然她還是青少女，但這年紀其實已是個有能力跟影響力的女人了，因此她如今回想起這件事，仍會自責：「我氣自己太懦弱，沒能為自己挺身而出」，她當年甚至不敢跟母親說這件事，沒想到幾年前她終於有勇氣說出來，媽媽卻不相信她，而如今她選擇在節目上說出此事，是希望自己的故事能給眾人作為借鑒，提醒女孩們「永遠別讓人這樣對待妳」。

(中時電子報)