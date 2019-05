草湖國中摘下特優。(吳敏菁翻攝)

福興國中摘下特優。(吳敏菁翻攝)

靜修國小特優。(吳敏菁翻攝)

不一樣啦啦隊團隊表演,讓人充滿驚喜。(吳敏菁翻攝)

彰化縣第6屆「不一樣的啦啦隊」28日上午於北斗國中展開,共有來自全縣11所國小、7所國中,近350名啦啦隊好手齊聚一堂角逐冠軍寶座,比賽是一般生和特教生各一半人數,摘下國小組特優的鹿港國小校長徐文男說,參與孩子們互相感動,比賽結束了,特教生孩子得到信心,普通生孩子也有成就感,一起歡呼,下屆還要參加。

彰化縣政府為了「照顧好每一個孩子」,舉辦「不一樣的啦啦隊」已經邁入第6屆,鼓舞身心障礙學生多多運動,擁有健康的身體,同時激發個人潛力!

這次不一樣啦啦隊,讓人充滿了驚喜,團隊們使出了渾身解數,連酷斯拉也出場了,有巧扮麥克傑克森的手杖舞,還有使用拉拉圈道具、舞出原住民歡呼舞島,散發熱情加油,感動了全場,為觀眾、評審們都注入能量,「孩子們,你們太棒了!」

摘下國小組特優的鹿港國小「愛無礙」訓練老師尤秋富說,彼此從生疏到培養默契,很多動作需要兩者配合,互相對視、笑一笑,3月起從每周練2次,到天天自己密集練習,連自自習、午休都練,孩子們逐漸喜歡、期待一起活動的時間,從中得到互動樂趣,得到肯定,演出博得滿堂采都有滿滿的感動。直呼還要參加。

得獎名單:國小組 A組:特優 鹿港國小 愛在鹿港.愛無礙。優等 和東國小 爵士精靈。最佳創意 大竹國小 旗海飄揚拳舞飛。最佳創意 平和國小 舞動精靈。最佳演出 育英國小 草原嬉遊趣。最佳演出 螺青國小 舞動活力GO! GO! GO!。最佳默契 萬來國小 Shake your body。國小組 B組:特優 靜修國小 Kid in a Candy Store。最佳創意 王功國小 FOLLOW ME。最佳造型 大城國小 歡樂大城,加油Amigo。最佳精神 秀水國小 秀小精靈。

國中組 A組:特優 草湖國中 原「姿」原味。最佳造型 原斗國中小 L.O.V.E。國中組 B組:特優 福興國中 動感寶可夢。最佳演出 彰興國中 魔法興光秀。最佳默契 和群國中 和心群力舞青春。最佳精神 彰安國中 彰安Family。最佳創意 溪湖國中 快樂腳。

