草湖國中摘下特優。（吳敏菁翻攝）

福興國中摘下特優。（吳敏菁翻攝）

靜修國小特優。（吳敏菁翻攝）

不一樣啦啦隊團隊表演，讓人充滿驚喜。（吳敏菁翻攝）

彰化縣第6屆「不一樣的啦啦隊」28日上午於北斗國中展開，共有來自全縣11所國小、7所國中，近350名啦啦隊好手齊聚一堂角逐冠軍寶座，比賽是一般生和特教生各一半人數，摘下國小組特優的鹿港國小校長徐文男說，參與孩子們互相感動，比賽結束了，特教生孩子得到信心，普通生孩子也有成就感，一起歡呼，下屆還要參加。

彰化縣政府為了「照顧好每一個孩子」，舉辦「不一樣的啦啦隊」已經邁入第6屆，鼓舞身心障礙學生多多運動，擁有健康的身體，同時激發個人潛力！

這次不一樣啦啦隊，讓人充滿了驚喜，團隊們使出了渾身解數，連酷斯拉也出場了，有巧扮麥克傑克森的手杖舞，還有使用拉拉圈道具、舞出原住民歡呼舞島，散發熱情加油，感動了全場，為觀眾、評審們都注入能量，「孩子們，你們太棒了！」

摘下國小組特優的鹿港國小「愛無礙」訓練老師尤秋富說，彼此從生疏到培養默契，很多動作需要兩者配合，互相對視、笑一笑，3月起從每周練2次，到天天自己密集練習，連自自習、午休都練，孩子們逐漸喜歡、期待一起活動的時間，從中得到互動樂趣，得到肯定，演出博得滿堂采都有滿滿的感動。直呼還要參加。

得獎名單:國小組 A組：特優 鹿港國小 愛在鹿港．愛無礙。優等 和東國小 爵士精靈。最佳創意 大竹國小 旗海飄揚拳舞飛。最佳創意 平和國小 舞動精靈。最佳演出 育英國小 草原嬉遊趣。最佳演出 螺青國小 舞動活力GO! GO! GO!。最佳默契 萬來國小 Shake your body。國小組 B組：特優 靜修國小 Kid in a Candy Store。最佳創意 王功國小 FOLLOW ME。最佳造型 大城國小 歡樂大城，加油Amigo。最佳精神 秀水國小 秀小精靈。

國中組 A組：特優 草湖國中 原「姿」原味。最佳造型 原斗國中小 L．O．V．E。國中組 B組：特優 福興國中 動感寶可夢。最佳演出 彰興國中 魔法興光秀。最佳默契 和群國中 和心群力舞青春。最佳精神 彰安國中 彰安Family。最佳創意 溪湖國中 快樂腳。

(中時 )