雲林縣褒忠鄉長陳建名（右三）發放端午禮金給弱勢家庭。（許素惠攝）

志工媽媽教雲林縣褒忠鄉長陳建名（右二）包粽子。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉長陳建名、台塑六輕副總陳文仰（左三、四）等邀請全國人民到褒忠過端午。（許素惠攝）。

雲林縣褒忠鄉慶端午，結合在地特色花鼓，6月1日將舉辦「藝想褒忠鼓舞之夜」晚會，活動從下午就展開，鄉長陳建名29日力邀全國人民到花鼓的故鄉看演出，嘗美食，逛市集，同歡佳節。

上午在地花鼓陣為周六即將登場的活動暖身，陳建名、鄉代會主席許家源及台塑麥寮管理部副總經理陳文仰等，一起發放粽子及端午禮金給該鄉中低收、邊緣戶及獨居老人共153戶。

陳建名表示，今年擴大舉辦花鼓文化節，有草地市集農產品展示、花鼓文化展示、細說小城遊褒忠及晚會一系列活動，6月1日下午2點到晚上9點，歡樂無限。

下午2點在夜市廣場集合出發，邀請民眾搭乘遊覽車漫遊鄉內文化特色的大廍花鼓村、鄧麗君出生地文化園區及馬鳴山鎮安宮五年千歲公園，參加者有多項小禮品。現場還有花鼓文化及草地市集農特產品展示攤位，包括文化、美食、文創小物及農產品，讓參與民眾更認識褒忠。

陳建名特地感謝台塑的贊助，晚會準備5000顆粽子免費送，可邊吃飄香的「包中粽」，欣賞青春活潑小朋友花鼓表演，與社區媽媽花鼓隊尬舞，並有知名藝人甲子慧及樂團飆歌舞，同時穿插摸彩活動，有家電商品及腳踏車等大獎。

(中時 )