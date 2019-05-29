雲林縣褒忠鄉慶端午，結合在地特色花鼓，6月1日將舉辦「藝想褒忠鼓舞之夜」晚會，活動從下午就展開，鄉長陳建名29日力邀全國人民到花鼓的故鄉看演出，嘗美食，逛市集，同歡佳節。
上午在地花鼓陣為周六即將登場的活動暖身，陳建名、鄉代會主席許家源及台塑麥寮管理部副總經理陳文仰等，一起發放粽子及端午禮金給該鄉中低收、邊緣戶及獨居老人共153戶。
陳建名表示，今年擴大舉辦花鼓文化節，有草地市集農產品展示、花鼓文化展示、細說小城遊褒忠及晚會一系列活動，6月1日下午2點到晚上9點，歡樂無限。
下午2點在夜市廣場集合出發，邀請民眾搭乘遊覽車漫遊鄉內文化特色的大廍花鼓村、鄧麗君出生地文化園區及馬鳴山鎮安宮五年千歲公園，參加者有多項小禮品。現場還有花鼓文化及草地市集農特產品展示攤位，包括文化、美食、文創小物及農產品，讓參與民眾更認識褒忠。
陳建名特地感謝台塑的贊助，晚會準備5000顆粽子免費送，可邊吃飄香的「包中粽」，欣賞青春活潑小朋友花鼓表演，與社區媽媽花鼓隊尬舞，並有知名藝人甲子慧及樂團飆歌舞，同時穿插摸彩活動，有家電商品及腳踏車等大獎。
(中時 )
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