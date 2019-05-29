新黨主席郁慕明一行與國台辦主任劉結一今日上午出席岸關系與民族復興座談會，雙方提出5點倡議，包括共同反對台獨分裂、共謀民族復興、深化兩岸民族融合、增進兩岸民間交流、傳承中華文化。會議強調，堅決反對各種名目的「去中國化」、「文化台獨」行徑，增進兩岸同胞中華文化，中華民族的認同，促進心靈契合。

海峽兩岸關系研究中心與台灣新兒女學會今日在北京舉行兩岸關系與民族復興座談會。包括郁慕明、劉結一等兩岸各界人士約110人出席，就兩岸和平統一、增進兩岸青年交流，共同弘揚中華優秀傳統文化等議題，深入交換意見，開展對話協商，達成多項共識。

提出如下共同倡議，一、共同反對台獨分裂，攜手推進國家和平統一。兩岸同屬一個中國台獨，損害國家主權和領土完整，破壞台海和平穩定阻礙兩岸關系發展，只會給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來禍害，統一是歷史大勢，是民族大義，事關台灣前途和同胞福祉，兩岸同胞必須團結起來，順應歷史大勢，堅持九二共識，反對台獨分裂吸收，推動兩岸關系和平發展，推動和平統一進程。

二、共謀民族復興偉業，共享民族復興榮光。兩岸同屬中華民族，都是中國人，實現中華民族偉大復興是兩岸中國人的共同追求、共同責任、共同利益。中華民族正以昂揚的姿態自強於世界民族之林，以奮進的步伐邁向偉大復興，這是兩岸同胞共同的榮耀，在中華民族偉大復興的進程中，台灣同胞不應缺席也不會缺席。

三、深化兩岸民族融合發展，推動實現應通盡通。兩岸一家親，大陸方面繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，落實落戲各項惠台及台灣同胞的政策措施，爲台胞台企提供同等待遇，努力實現兩岸應通盡通；積極推動福建沿海地區同金門馬祖通水、通電、通氣、通橋。完善兩岸經濟合作機制，提升兩岸貿易便利化水平，進一步暢通台灣產品在大陸的銷售渠道，推動兩岸優勢互補、融合發展，協同創新，提升中華民族核心技術競爭力，協助台商轉型升級，支持台商台企參加大陸各項建設，融入大陸發展，依法維護台商台企合法權益，支持已在大陸執業的台灣律師組成台商法律服務團隊。協助台商處理法律糾紛案件，深化兩岸文化教育，醫療衛生等領域合作。藏兩岸合作紅利，惠及更多基層民衆。

四、增進兩岸民間交流，強化責任擔當。兩岸青年要在開創民族復興的新征程中勇擔責任。兩岸青年要加青年交流，要創新形式，豐富內容，搭建更多更好的交流渠道，合作平台，增進彼此了解，爲台灣青年來大陸求學提供機會和良好服務，爲台灣青年來大陸發展創造更好條件，提供多樣化輔導培訓，和訊息諮詢服務，並鼓勵大陸企業，事業單位爲台灣青年提供更多實習，按就業崗位幫助台灣青年來大陸追夢，逐夢圓夢

五、傳承弘揚中華文化，促進同胞心靈契合，兩岸同根同源，同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈。兩岸同胞要同共同傳承中華優秀傳統文化，弘揚偉大民族精神，開展形式多樣化，內容豐富的文化交流活動，加深互相理解，增進互信認同，推進兩岸共寫史書共享史料，促進兩岸同胞全面客觀了解歷史，樹立正確的歷史觀，民族觀，國家觀，堅決反對各種名目的「去中國化」、「文化台獨」行徑，增進兩岸同胞中華文化，中華民族的認同，促進心靈契合。

(中時 )